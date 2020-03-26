فرنسا تسجل ٣٩٢٢ إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى ٢٩١٥٥

وكالات:

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بتسجيل السلطات الفرنسية 3922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29155 حالة.

قالت الشركة المشغلة لمطار "أورلي" بفرنسا الأربعاء، إن المطار الواقع جنوبي العاصمة باريس والذي يستخدم في الأساس للرحلات القصيرة، سيغلق اعتبارا من 31 مارس وحتى إشعار آخر.

وأضافت الشركة في بيان أنه سيتم إغلاق المطار بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت حركة السفر في المطار 92% يوم الثلاثاء مقارنة بنفس اليوم العام الماضي وكانت نسبة التراجع 89% في مطار شارل ديغول الدولي بالعاصمة الفرنسية.