الحكومة الأفغانية وطالبان يقتربان من التوصل لاتفاق للإفراج عن السجناء

كابول- (د ب أ):

يبدو أن الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان المسلحة تقتربان من التوصل لاتفاق على صلة بعمليات الإفراج عن السجناء التي شكلت جزءا من الاتفاق الموقع الشهر الماضي بين طالبان والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس إن ممثلين من الجانبين من المقرر أن يلتقوا في أفغانستان في الأيام المقبلة من أجل إجراء محادثات مبدئية.

وأعلن مجلس الأمن أنه سوف يتم الإفراج عن مئة من سجناء طالبان بحلول 31 مارس بعد الحصول على ضمانات من طالبان بأن السجناء لن يعودوا إلى القتال.

وجرى اتخاذ القرار خلال مؤتمر عبر الفيديو استمر أربع ساعات بين الجانبين أمس الأربعاء بحضور ممثلين من الولايات المتحدة وقطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال المتحدث السياسي باسم جماعة طالبان سهيل شاهين في تغريدة إن طالبان سوف ترسل فريقا إلى سجن باجرام للتحقق من صحة الإفراج عن السجناء استنادا إلى قائمة معطاه إلى المسؤولين الأمريكيين.

وذكر فيصل،أنالفريقين سيناقشان خفض العنف ووقف إطلاق النار وخطوات تقنية للأمام خلال المحادثات المباشرة.

وبحسب الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وطالبان، يجب الإفراج عن ما يصل إلى خمسة آلاف من سجناء طالبان قبل المفاوضات الأفغانية- الأفغانية التي كان من المقرر أن تبدأ في العاشر من مارس ولكن تأجلت.

وقبل أسبوعين، أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني مرسوما للإفراج التدريجي عن 1500 من سجناء طالبان قبل المحادثات. وسوف يتم الإفراج عن 3500 من سجناء طالبان بشكل مشروط في مرحلة ثانية.