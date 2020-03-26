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إسرائيل: نحو 2500 إصابة بفيروس كورونا

09:51 ص الخميس 26 مارس 2020
إسرائيل: نحو 2500 إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في اسرائيل

رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 2495 منهم 41 بحالة حرجة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 66 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن حكومة الاحتلال تتجه إلى فرض الإغلاق الكامل في ضوء انتشار الفيروس.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوح، أمس بفرض الإغلاق الشامل، محذرا من عدم الانصياع إلى التعليمات الجديدة والقيود التي تم فرضها على حركة المواطنين وعلى الأنشطة التجارية.

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