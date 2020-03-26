تركيا تسجل 15 وفاة إضافية بفيروس كورونا والإصابات تصل إلى 2433

أنقرة - (د ب أ)

سجلت تركيا 15 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 59 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية التركية مساء الأربعاء أنه تم كذلك تسجيل 561 إصابة ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 2433 شخصا.