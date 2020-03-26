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إسرائيل تسجل 2369 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 5 أشخاص

12:06 ص الخميس 26 مارس 2020
إسرائيل تسجل 2369 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 5 أشخاص

فيروس كورونا

وكالات

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 2369 حالة.

وكانت الوزارة، أعلنت في وقت سابق عن تسجيلها حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع، نفتالي بينيت، إن الجهاز الصحي بحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي إضافية وإنه أصدر تعليماته إلى وزارته بإخراج تلك المتواجدة في مخازن الطوارئ، مشيرا إلى أن جهات حكومية عديدة، منها الموساد، شرعت بالعمل على شراء معدات طبية من الخارج.

فيروس كورونا إسرائيل وزارة الصحة الإسرائيلية

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