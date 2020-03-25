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الدفاع التركية: مقتل جنديين وإصابة آخرين في قصف للأكراد شمال العراق

10:06 م الأربعاء 25 مارس 2020
الدفاع التركية: مقتل جنديين وإصابة آخرين في قصف للأكراد شمال العراق

الجيش التركي

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها اليوم الأربعاء، مقتل جنديين تركيين، وإصابة آخرين في قصف من مسلحين أكراد شمالي العراق، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وزعمت وزارة الدفاع التركية، أنها ردت على هجوم المسلحين الأكراد، ضد جنودها في شمال العراق ودمرت أهدافًا بالمنطقة.

وزارة الدفاع التركية تركيا العراق الأكراد

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