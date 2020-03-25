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فلسطين تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

06:30 م الأربعاء 25 مارس 2020
فلسطين تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت السلطة الفلسطينية، تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) لسيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت "العربية".

وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، تشديد إجراءتها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد يوم من فرض حجر إلزامي في المنازل لمدة 14 يوما.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي في رام الله إنه سيتم وقف جميع الأعمال التجارية في جميع المحافظات، باستثناء الصيدليات والمخابز من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً اعتبارا من الليلة.

فيروس كورونا السلطة الفلسطينية فلسطين

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