أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وزارة الدفاع الألمانية: الجيش لم يفقد أي كمامات

03:05 م الأربعاء 25 مارس 2020
وزارة الدفاع الألمانية: الجيش لم يفقد أي كمامات

كمامات طبية

برلين - (د ب أ):

نفت وزارة الدفاع الألمانية تقارير عن فقدان الجيش الألماني لستة ملايين كمامة تم طلبها لألمانيا.

وقال متحدث باسم الجيش اليوم الأربعاء في المؤتمر الصحفي الاتحادي: "الجيش الألماني لم يفقد أي كمامات من مخزونه".

وأشار المتحدث إلى الإدارة العامة للجمارك فيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن اختفاء شحنة تحوي 6 ملايين كمامة لألمانيا في أحد المطارات بكينيا، موضحا أنه تم طلب هذه الكمامات بالتعاون مع هيئة المشتريات التابعة للجيش.

وذكر المتحدث أنه يُجرى حاليا تعقب طريق الشحنة، وقال: "بما أن التسليم لم يتم، فلن يتم التسديد أيضا".

ولم يدل متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية عن إجمالي عدد الكمامات المطلوبة حاليا، موضحا أن السوق يشهد تكالبا حادا على الكمامات.

وذكر المتحدث أنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء وحدهما تم تسلم نحو مليون كمامة من فئة حماية "FFP2"، مشيرا إلى أن توزيع هذه الكمامات من اختصاص الولايات أو الاتحادات الطبية

وزارة الدفاع الألمانية كمامات طبية فيروس كورونا الجيش الألماني

الخبر التالى:

ألمانيا: لا تخفيف لإجراء مواجهة أزمة كورونا في الوقت الحالي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 442

    عدد المصابين

  • 93

    عدد المتعافين

  • 21

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 439570

    عدد المصابين

  • 111926

    عدد المتعافين

  • 19638

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان