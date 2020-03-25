أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

روسيا تعرب عن استعدادها لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة كورونا

08:00 ص الأربعاء 25 مارس 2020
روسيا تعرب عن استعدادها لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة كورونا

أناتولي أنطونوف

موسكو - (أ ش أ):

أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لمساعدة أمريكا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إذا لزم الأمر.

وجاء في بيان أصدرته السفارة الروسية في واشنطن على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي- وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن "أجهزة الاختبار الخاصة بنا أظهرت جودتها العالية في الصين و إيران وتم تسليمها إلى إيطاليا".

وأضاف البيان "ينبغي على الأمريكيين العاديين أن يعرفوا أن روسيا ستكون مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة، إذا لزم الأمر".

وأعلن مرصد جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بلغت مساء أمس الثلاثاء 53 ألفا و600 حالة، والوفيات 703 شخصا.

هذا المحتوى من

Asha
أناتولي أنطونوف الولايات المتحدة روسيا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 402

    عدد المصابين

  • 80

    عدد المتعافين

  • 20

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 409017

    عدد المصابين

  • 106593

    عدد المتعافين

  • 18245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة وزير الدفاع السوداني إثر أزمة قلبية