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نيويورك: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 14776 حالة و131 وفاة

10:57 م الثلاثاء 24 مارس 2020
نيويورك: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 14776 حالة و131 وفاة

مواطن أمريكي يرتدي الكمامة خوفا من كورونا

وكالات

أعلن عمدة ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) وصل إلى 14776 إصابة، فيما قتل الوباء الجديد 131 شخصًا في الولاية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، إن انتشار فيروس كورونا في المدينة سيزداد سوءا، مع الضرر المتفاقم بسبب العجز في المستلزمات الطبية.

وأصبحت نيويورك، بؤرة لانتشار الفيروس الجديد في الولايات المتحدة، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إعلان حالة الطوارئ في الولاية، ما منحها معونةً فيدرالية بمليارات الدولارات.

نيويورك فيروس كورونا عمدة ولاية نيويورك

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