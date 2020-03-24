إيطاليا تسجل 743 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

وكالات

أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 743 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي قتلى الفيروس في إيطاليا إلى 6820 وفاة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأكدت السلطات الصحية في إيطاليا، ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء القاتل إلى 69176 حالة خلال 24 ساعة، بعدما كان 63927 أمس الاثنين.

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، ارتفاع أعداد الوفاة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في إقليم لومباردي الموبوء إلى أكثر من 4152 حالة وفاة، حتى اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

هذا كانت قد أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، أمس، تماثل أول مريض بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، والذي اطلق عليه لقب "المريض الأول" للشفاء من المرض، وخرج من المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج في مدينة بافيا.

وكان المريض السابق الذي يعرف فقط باسم "ماتيا" ويبلغ من العمر 38 عامًا، هو أول شخص تنتقل إليه عدوى الفيروس داخل إيطاليا، وتم اكتشاف إصابته بالمرض يوم 20 فبراير الماضي، في بلدة كودونو