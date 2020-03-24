إسبانيا تسجل 514 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مدريد - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء تسجيل 514 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد حتى الآن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 2696 حالة، مقارنة بـ 2182 أمس الاثنين.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت من 33089 إلى 39763 حالة.