عمدة لندن: يجب وقف كل الاستخدامات غير الضرورية لوسائل النقل العام

لندن - (د ب أ):

حذر عمدة لندن، صادق خان، اليوم الثلاثاء من أن هناك الكثير جدا من المواطنين الذين مازالوا يستخدمون شبكة قطارات الانفاق، في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا تطبيق قرار إغلاق في البلاد، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال خان في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يمكنني أن أقول ذلك بقوة أكبر: يجب علينا وقف كل الاستخدامات غير الضرورية لوسائل النقل العام الآن".

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، مساء أمس الاثنين، قرار إغلاق في البلاد، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 335.

وقال جونسون إنه يجب على الجميع البقاء في المنزل، باستثناء الخروج من أجل التسوق لشراء الطعام أو الاحتياجات الطبية أو القيام بأي شكل من أشكال التمارين في اليوم.

وكتب خان: "يا أرباب العمل: أرجوكم ساعدوا موظفيكم للعمل من المنزل ما لم يكن هناك حاجة ضرورية للغاية لذلك"، مضيفا أن "تجاهل هذه القواعد يعني فقدان المزيد من الأرواح."

كما حث الحكومة على وقف العمل في مواقع البناء، ما لم يكن ذلك للمستشفيات أو الخدمات الحيوية الأخرى، بعد أن تم تداول الصور عبر الإنترنت لقطارات أنفاق مزدحمة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وقد أطلقت هيئة النقل في لندن خدمة مخفضة، مما أجبر المواطنين الذين مازالوا يسافرون من أجل العمل، على الضغط على عدد أقل من القطارات.

في الوقت نفسه، أعرب خان عن تعاطفه مع الكثير من الموظفين الذين يواجهون خسارة دخلهم في حال قرروا العمل من المنزل.