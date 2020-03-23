تايلاند تسجل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بانكوك - (د ب ا):

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاثنين أن تايلاند سجلت 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ ذلك إجمالي الحالات 721 حالة.

ونقلت صحيفة " بانكوك بوست" عن المتحدث تاويسين ويسانويوثين القول إن الحالات الجديدة تشمل 20 حالة لها صلة بحالات مصابة سابقة، و 10 حالات لأشخاص قادمين من الخارج، 92 حالة جديدة ثبت إصابتها بالفيروس، ومازال يتم التحقق من كيفية إصابتهم بالفيروس.

وقد سجلت تايلاند حالة وفاة واحدة بالفيروس منذ تفشي الفيروس، كما تعافت 52 حالة، ومازال هناك 668 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.