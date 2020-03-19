وفاة تونسيين بكورونا في ايطاليا

تونس- (د ب أ):

قال سفير تونس في إيطاليا معز السيناوي اليوم الخميس إن اثنين من المهاجرين التونسيين توفيا بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19 ) .

وقال السفير السيناوي، لوكالة الأنباء التونسية، إن مهاجرا تونسيا يبلغ من العمر 67 عاما توفي اليوم في مقاطعة انكونا الإيطالية إثر إصابته بالفيروس.

كما أفاد بأن مواطنا ثانيا كان توفي أمس الاربعاء في مدينة بريشيا التابعة لمقاطعة لومبارديا شمال شرق ايطاليا، حيث تفشى الفيروس على نطاق واسع.

وبسبب قرار تونس غلق الحدود بالكامل للتوقي من انتشار الفيروس، سيدفن المواطنين التونسيين في ايطاليا.

وتعيش في ايطاليا، التي تبعد عن أقرب نقطة من التراب التونسي 160 كيلومترا، جالية تونسية يناهز عددها قرابة 200 ألف نسمة.