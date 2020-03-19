إندونيسيا تلغي تجمعا إسلاميا خشية تفشي كورونا

جاكرتا- (د ب أ):

ذكر مسؤولون إندونيسيون اليوم الخميس أنه تم إلغاء تجمع دولي للمسلمين في جزيرة سولايسي، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان تجمع مماثل لجماعة التبليغ في ماليزيا أواخر فبراير قد تم ربطه بأكثر من 500 حالة إصابة بالفيروس في البلاد، من بينهم ثلاثة إندونيسيين.

وقال المتحدث الرئاسي فجر الرحمن، إنه "تم إلغاء تجمع (جماعة) التبليغ رسميا".

وأرسلت الحكومة المحلية رسالة يوم الاثنين إلى المنظمين تطالبهم فيها بإلغاء الحدث، لكن تم تجاهل الطلب.

يشار إلى أن إندونيسيا سجلت 227 حالة إصابة بالفيروس على الأقل إلى جانب 19 وفاة حتى أمس الأربعاء، بحسب وزارة الصحة.