الصين تؤكد مجددًا استعدادها لتقديم المساعدة في حدود قدراتها للدول في مكافحة كورونا

بكين - أ ش أ:

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن بلاده ستتمسك بمفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية وستقدم المساعدة في حدود قدراتها للدول التي تحتاج إلى المساعدة في الكفاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف وانج - خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس - أن وضع المرض في الدول الأوروبية مثير للقلق، وذلك في أعقاب انتشاره في العديد من البلدان والمناطق، وأن الصين تعرب عن تضامنها العميق مع الشعب الهولندي.

وتابع وانج أنه على الرغم من حقيقة أن الصين نفسها لا تزال في حاجة إلى كمية كبيرة من الإمدادات الخاصة بمكافحة المرض، إلا أنها تتمسك بمفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية، وستقدم المساعدة في حدود قدراتها للدول التي تعصف بها الأزمة، وستشارك خبراتها في الوقاية والسيطرة.

وبشأن طلبات الشراء الهولندية من الصين، أكد وانج استعداد (بكين) لتقديم المساعدة وإجراء ترتيبات لتيسير التخليص الجمركي والشحن والأمور الأخرى.

وأشار وانج إلى أن بلاده مستعدة أيضا للتعاون مع هولندا في قطاع العلاج عن بعد وتدعيم تبادلات الخبراء الطبيين، معربًا عن ثقته أن الشعب الهولندي سيتحد للتغلب على المرض في أسرع وقت.. مشددا على أن الفيروس لا يعرف حدودًا، وأنه عدو مشترك للبشرية يتطلب استجابة مشتركة من المجتمع الدولي.

وأوضح أنه منذ بداية انتشار الفيروس، شاركت الصين المعلومات الخاصة بمكافحة المرض مع المجتمع الدولي بروح الانفتاح والشفافية والمسؤولية، ووفرت وقتًا ثمينًا للدول الأخرى في الوقاية والسيطرة.

وفي إشارته للظهور الأخير لتوجه عكسي يربط الفيروس ببلد بعينه، أوضح وانج أن الصين تؤمن بأن مثل هذه التحركات تتنافي مع التوصيات الاحترافية لمنظمة الصحة العالمية، وتتعارض أيضا مع توقعات المجتمع الدولي وجهوده في الحرب المشتركة ضد الفيروس.

من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إنه يقدر بشدة الإجراءات القوية التي اتخذتها الصين وأثمرت عن الاحتواء الناجح للمرض، معربا عن تقديره لدعم الصين وتسهيلها عمليات شراء هولندا الإمدادات الطبية.

وأشاد بلوك بالتبادلات والتعاون بين الهيئات الصحية في البلدين، مؤكدا أن الجانب الهولندي يرى أنه من المهم للغاية للصين أن تشارك المعلومات والخبرات الخاصة بها في مكافحة الفيروس.

واعتبر بلوك أن الاتهامات من جانب بعض السياسيين في دولة معينة ضد الصين وشعبها عارية تماما من الصحة، مضيفًا أن جهود الصين في مكافحة المرض حققت نتائج ملموسة، وأنها شاركت المعلومات مع باقي دول العالم في الوقت المناسب وقدمت المساعدة أيضًا، وهو ما تقدره هولندا بشدة، كما أنها تتطلع إلى المزيد من التعاون مع الصين في المستقبل.​