بايدن يكتسح الانتخابات التمهيدية الديمقراطية وساندرز يُعيد تقييم حملته

واشنطن - (د ب أ)

فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، باكتساح في ثلاثة انتخابات تمهيدية لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية، حسبما أظهرت النتائج، اليوم الأربعاء، ليعزز مركزه باعتباره المرشح الأوفر حظًا ويزيد من الشكوك بشأن إمكانية استمرار حملة المرشح اليساري عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز على المدى الطويل.

وكان أداء بايدن القوي في الانتخابات التمهيدية، في ولايات أريزونا وإلينوي وفلوريدا سببًا في منحه صدارة لا يمكن التغلب عليها.

ووفقا لتقديرات شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية يفوق عدد مندوبي بايدن نظرائهم لدى ساندرز بنحو 300 مندوب في سباق الحصول على ترشيح الحزب لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في نوفمبر المقبل .

واعترف فايز شاكر مدير حملة ساندرز في بيان للمؤيدين بأن الوضع يبدو قاتما.

وقال شاكر: "في حين انتصرت حملتنا في معركة الأفكار، فإننا نخسر المعركة على إمكانية انتخاب جو بايدن"، مضيفًا أن ساندرز سيستغرق بعض الوقت "لتقييم المسار المستقبلي".