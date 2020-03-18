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تسجيل حالة وفاة بكورونا في الجزائر والإجمالي 7 حالات

10:56 م الأربعاء 18 مارس 2020
تسجيل حالة وفاة بكورونا في الجزائر والإجمالي 7 حالات

فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ)

كشف تقرير إخباري في الجزائر، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بوباء كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 من مجموع 73 حالة مؤكدة.

ونقلت صحيفة " الخبر" في موقعها الالكتروني عن الدكتور عبد القادر لعويني، مدير الصحة بولاية الوادي 600 كيلومتر جنوبي الجزائر، قوله إن الحالة تعود لرجل توفي أمس الأول الاثنين، تبين من نتائج التحليل التي خضع لها، أنه كان مصابا بالوباء.

من جهة أخرى، أمر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، الجهات المختصة بـ"مباشرة العقوبات القضائية المنصوص عليها في القانون ضد المضاربين الذين يستغلون الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد في معركتها ضد وباء كورونا فيروس"، للزيارة في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وتخزينها.

كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعهد في خطابه أمس الثلاثاء، بملاحقة من سماهم " المضاربين عديمي الضمائر الذين لا يستحون من استغلال فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها".

فيروس كورونا الجزائر

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