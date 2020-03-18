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الإمارات تمنع مواطنيها من السفر للخارج ضمن إجراءات مواجهة كورونا

04:47 م الأربعاء 18 مارس 2020
الإمارات تمنع مواطنيها من السفر للخارج ضمن إجراءات مواجهة كورونا

أرشيفية

أبوظبي - (د ب أ):
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية منع سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتا ابتداء من اليوم الأربعاءK وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقالت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن القرار "يأتي حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والإغلاق التدريجي للرحلات حول العالم".
كما أعلنت الإمارات فرض تعليق "مؤقت" لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لحاملي جوازات الدول المعفية باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، وذلك ابتداء من فجر يوم غد.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في بيان، أن قرار الوقف المؤقت يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلد المغادرة كإجراء إضافي.

فيروس كورونا الإمارات أبوظبي

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