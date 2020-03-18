تونس تضع 4 أشخاص قيد الإقامة الجبرية بعد مخالفتهم الحجر الصحي الذاتي

تونس - أ ش أ

وضعت السلطات التونسية 4 أشخاص قيد الإقامة الجبرية بعد أن ثبتت مخالفتهم لإجراءات الحجر الصحي الذاتي بولايات (جندوبة، وصفاقس، والمهدية)؛ في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم الأربعاء- أنها أوقفت أيضا 16 شخصا وحررت قضايا ضد 53 آخرين خالفوا القرارات القاضية بغلق المحلات في التوقيت المنصوص عليه، إلى جانب غلق 69 محلا لم يحترم توقيت الغلق الاستثنائي.

وشددت على أنها ستواصل التصدي إلى كل المخالفات، وستتولى تطبيق القانون بكل صرامة على كل المخالفين.. داعية كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات المتخذة لمجابهة هذا الوضع الاستثنائي.