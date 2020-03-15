أكثر الكلمات إنتشاراً

تعليق الدارسة الطقس منخفض التنين أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة

ارتفاع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا إلى 6 أشخاص

07:45 ص الأحد 15 مارس 2020
ارتفاع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا إلى 6 أشخاص

أرشيفية

انقرة - (د ب أ):

اعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الأحد تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة التركية أن المواطن التركي المصاب عائد من السعودية الأسبوع الماضي وان نتائج الفحوصات أثبتت ايجابية اصابته بالفيروس، وفقا لوكالة انباء الأناضول التركية.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عبر صفحته على موقع تويتر " للأسف، فإن نتائج فحوصات المواطن التركي العائد من اداء العمرة الأسبوع الماضي جاءت ايجابية".

تركيا فيروس كورونا وزارة الصحة التركية

الخبر التالى:

لجنة الصحة بالبرلمان العراقي تطالب بإعلان حالة الطوارئ وتعطيل المؤسسات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان