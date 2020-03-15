ارتفاع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا إلى 6 أشخاص

انقرة - (د ب أ):

اعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الأحد تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة التركية أن المواطن التركي المصاب عائد من السعودية الأسبوع الماضي وان نتائج الفحوصات أثبتت ايجابية اصابته بالفيروس، وفقا لوكالة انباء الأناضول التركية.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عبر صفحته على موقع تويتر " للأسف، فإن نتائج فحوصات المواطن التركي العائد من اداء العمرة الأسبوع الماضي جاءت ايجابية".