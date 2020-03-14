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ترامب يطمئن على صحة قرينة ترودو المصابة بفيروس كورونا

11:42 م السبت 14 مارس 2020
ترامب يطمئن على صحة قرينة ترودو المصابة بفيروس كورونا

دونالد ترامب

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، طمأنه خلاله على صحة قرينته - صوفيا - التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأعرب ترامب - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية - عن شعوره بالارتياح إزاء علمه بأن قرينة رئيس الوزراء الكندي تتعافى من المرض .

وأضاف ترامب - في تدوينة عبر موقع (التويتر) - "إن كندا والولايات المتحدة ستواصلان التعاون والتنسيق عن قرب لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وكان مكتب رئاسة الوزراء في كندا أعلن - في بيان أصدره أمس الأول /الخميس/ - أن قرينة ترودو ظهرت عليها أعراض بسيطة للإصابة بفيروس كورونا وستظل في الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

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دونالد ترامب فيروس كورونا جاستن ترودو كندا

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