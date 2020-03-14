تشيلي تفرض حجرًا صحيًا على عبارتين سياحيتين بسبب كورونا

تشيلي - (أش أ)

فرضت سلطات تشيلي، حجرًا صحيًا على ركاب وطاقم عبارتين سياحتين فاخرتين تقلان نحو 1300 شخصًا بعد اكتشاف إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أن وزير الصحة التشيلي خايمي خوسيه أوضح - في مؤتمر صحفي عقده اليوم في سانتياجو - أن راكبا انجليزيا يبلغ من العمر 83 عاما يخضع حاليا للعلاج بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا من بين ركاب العبارة الأولى التي تحمل اسم (سيلفر اكسبللور) وتقل 111 راكبا، علاوة على طاقم مكون من 120 فردا.

وأضاف خوسيه "إن السفينة ترسو - في الوقت الراهن - قبالة ساحل مدينة كاسترو، وأن الراكب المريض في حالة طيبة".

وتابع "إن العبارة الثانية - التي تحمل اسم (ازامارا)، وعلى متنها 675 راكبا علاوة على طاقم مكون من 389 شخصا - تخضع أيضا للحجر الصحي بسبب وجود اثنين من الركاب الذين يشتبه في اصابتهما بفيروس كورونا المستجد".