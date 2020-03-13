كمبوديا: وقف رحلات السفن السياحية إثر إصابة ركاب بكورونا

بنوم بنه - (د ب أ):

أعلنت كمبوديا، اليوم الجمعة، وقف جميع رحلات السفن السياحية، البحرية والنهرية، بشكل مؤقت، للحد من انتشار "كوفيد- 19"، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وقالت بوابة "فريش نيوز" الإخبارية الموالية للحكومة في كمبوديا، نقلا عن بيان رسمي، إنه يوجد في كمبوديا خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ثلاثة منها لركاب من بريطانيا أصيبوا الأسبوع الماضي عندما كانوا على متن سفينة في نهر ميكونج.

وتصدرت كمبوديا عناوين الصحف العالمية الشهر الماضي بعد سماحها لسفينة "هولاند أمريكا" بالرسو في أحد موانئها بعد رفض عدة موانئ أسيوية ذلك بسبب مخاوف كورونا. وظهرت حالة إصابة واحدة على متن السفينة بعد فحص أكثر من 2000 شخص من الركاب وأفراد الطاقم في ماليزيا، بحسب تقارير.

وعلى صعيد آخر، انخفض بأكثر من النصف عدد زوار مجمع معابد أنجكور وات والمعابد المحيطة به في كمبوديان في شهر فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا للأرقام الرسمية.

ويعد المجمع أحد أشهر عوامل الجذب السياحي في آسيا.

وقالت وكالة "أنكور إنتربرايسز" لإصدار التذاكر، والتي تديرها الدولة، إن حوالي 119 ألف شخص زاروا مجمع المعابد المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الشهر الماضي، بتراجع 56 في المئة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.