كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 66 حالة

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل ست حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 66 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 114 حالة إصابة ، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 7869 حالة.