كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 66 حالة
03:38 ص الخميس 12 مارس 2020
سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل ست حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 66 حالة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 114 حالة إصابة ، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 7869 حالة.
الخبر التالى:السعودية توسع دائرة حظر السفر لتشمل دول الاتحاد الأوروبي ودولا أفريقية وآسيوية بسبب كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
239
-
157
-
117
-
114
-
82
-
77
-
77
-
65
-
42
-
41
-
39
-
37
-
36
-
36
إعلان