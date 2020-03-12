الصين تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
02:43 ص الخميس 12 مارس 2020
بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الخميس تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية الصينية أنه تم كذلك تسجيل حالة 15 إصابة بالفيروس ، ليصل إجمالي الحالات المسجلة هناك إلى 80793.
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