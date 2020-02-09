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ميليشيات الحوثي تجدد استهداف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة

11:17 م الأحد 09 فبراير 2020
ميليشيات الحوثي تجدد استهداف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة

ميليشيات الحوثي

صنعاء - (أ ش أ):

جددت ميليشيا الحوثي، مساء اليوم الأحد، استهداف نقاط الرقابة المشتركة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذيفة مدفعية عيار 120 نقطة الرقابة الرابعة المتمركزة في حي المنظر المتاخم لمطار الحديدة ، فيما نجا ضباط الارتباط بأعجوبة، واعتبر ذلك خرقا واضحا لاتفاق السويد.

وفي سياق خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية ، أطلقت الميليشيات الحوثية النار بكثافة من سلاح القناصة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية استهدفت عدة مرات نقاط المراقبة المشتركة المنتشرة على طول خطوط التماس في مدينة الحديدة.

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ميليشيات الحوثي الحرب اليمنية التحالف العربي الحديدة

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