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جيش الاحتلال يعتقل عددا من أفراد عائلة منفذ عملية إطلاق النار بالقدس

06:01 م الجمعة 07 فبراير 2020
جيش الاحتلال يعتقل عددا من أفراد عائلة منفذ عملية إطلاق النار بالقدس

جيش الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

القاهرة- (وكالات):

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا داخل الخط الأخضر، عددا من أفراد عائلة القتيل الفلسطيني شادي بنا، منفذ عملية إطلاق النار في القدس أمس الخميس، التي أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي، حسبما نقلت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت الإذاعة العبرية الرسمية "إن بنا البالغ من العمر 45 عاما ينتمي إلى عائلة مسيحية، وإنه اعتنق الإسلام قبل عدة سنوات".

وقبل ظهر أمس الخميس، أطلق شادي بنا، من مدينة حيفا، النار على شرطي إسرائيلي عند باب الأسباط في القدس، ثم قتل بعد إطلاق عناصر الجيش الإسرائيلي النار عليه.

وشهدت مدينة القدس أيضا، في الساعات الأولى من أمس الخميس، تنفيذ عملية دهس لمجموعة ضمت 14 جنديا إسرائيليا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي القدس إسرائيل فلسطين

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