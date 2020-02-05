بعد تبرئة ترامب.. ماكونيل يمنح رئيس المحاكمة مطرقة ذهبية

وكالات

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بعد انتهاء جلسة التصويت على التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادفة إلى عزله،أن مجلس الشيوخ سيمنح رئيس المحكمة جون روبرتس مطرقة ذهبية لشكره على وقته في رئاسة المحاكمة.

وترأس روبرتس المحاكمة وهو لا يزال يعمل في المحكمة العليا.

وقال ماكونيل: "نحن نعلم جيدًا أن وجوده كضابط رئيس لنا جاء بالإضافة إلى - وليس بدلاً من - وظيفته اليومية في الشارع لذا يشكر مجلس الشيوخ رئيس القضاة وموظفيه الذين ساعدوه على أداء هذا الدور الفريد". .

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإنه عادةً ما تمنح هذا المطرقة، لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد بعد حوالي 100 ساعة في الكرسي"