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استقالة مسؤول بالسيادي السوداني احتجاجًا على لقاء البرهان ونتنياهو

06:22 م الأربعاء 05 فبراير 2020
استقالة مسؤول بالسيادي السوداني احتجاجًا على لقاء البرهان ونتنياهو

رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان

وكالات

أعلن مدير السياسة الخارجية بمجلس السيادة السوداني رشاد فراج الطيب السراج، اليوم الأربعاء، استقالته احتجاجًا على لقاء رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

قال رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن لقاءه مع رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية كانت بترتيب أمريكي.

والتقى البرهان بقيادات صحفية وإعلامية، اليوم الأربعاء، أوضح أن اللقاء مع نتنياهو "تم بقناعتي الشخصية لأهمية طرق كافة الأبواب من أجل مصلحة الشعب السوداني والنهوض بالدولة".

وقال البرهان إن الشعب السوداني سيجني نتائج اللقاء قريبا، مشيرا إلى أنه أخطر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قبل يومين من اللقاء من دون تفاصيل، وقد رحب بالخطوة.

ورحب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في بيان رسمي صدر اليوم

عبدالفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني رشاد فراج الطيب السراج بنيامين نتنياهو

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