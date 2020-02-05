سفيرا تونس والمغرب يسلّمان أوراق اعتمادهما لبوتين بزيهما التراثي

القاهرة- (وكالات):

سلّم سفيرا سفيرا المغرب وتونس أوراق اعتمادهما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين اليوم الأربعاء، وهما يرتديان الزي التراثي لبلديهما، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وظهر السفير المغربي بزي الجلابة التقليدية البيضاء، في حين اختار السفير التونسي برنوسا بني اللون.

وتسلم الرئيس الروسي اليوم أوراق اعتماد سفراء أستراليا، والمغرب، والصين، والسويد، وألمانيا، وإيرلندا، وصربيا، وسنغافورة، وكمبوديا، واليونان، والعراق، والجزائر، ومنغوليا، وتونس، وإيران، وبنغلاديش، ونيوزيلندا، وكندا، وفرنسا، وبنما، وكازاخستان.