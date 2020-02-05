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سفيرا تونس والمغرب يسلّمان أوراق اعتمادهما لبوتين بزيهما التراثي

05:21 م الأربعاء 05 فبراير 2020
سفيرا تونس والمغرب يسلّمان أوراق اعتمادهما لبوتين بزيهما التراثي

فلاديمير بوتين

القاهرة- (وكالات):

سلّم سفيرا سفيرا المغرب وتونس أوراق اعتمادهما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين اليوم الأربعاء، وهما يرتديان الزي التراثي لبلديهما، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وظهر السفير المغربي بزي الجلابة التقليدية البيضاء، في حين اختار السفير التونسي برنوسا بني اللون.

وتسلم الرئيس الروسي اليوم أوراق اعتماد سفراء أستراليا، والمغرب، والصين، والسويد، وألمانيا، وإيرلندا، وصربيا، وسنغافورة، وكمبوديا، واليونان، والعراق، والجزائر، ومنغوليا، وتونس، وإيران، وبنغلاديش، ونيوزيلندا، وكندا، وفرنسا، وبنما، وكازاخستان.

فلاديمير بوتين المغرب تونس موسكو

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