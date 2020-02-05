الديمقراطيات يرتدين الأبيض أثناء خطاب ترامب حول حالة الاتحاد
04:18 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
واشنطن- (د ب أ):
ترتدي النساء المنتميات للحزب الديمقراطي الأمريكي اللون الأبيض في مبنى الكونجرس أثناء خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد قليل.
وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في تغريدة عبر تويتر: "نحن نرتدي الأبيض لإظهار الدعم للمعركة المستمرة لتحقيق المساواة للمرأة في جميع أنحاء البلاد".
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