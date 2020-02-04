وفاة سفير السعودية في نيجيريا

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الثلاثاء وفاة سفير الرياض في نيجيريا عدنان بوسطجي دون الكشف عن سبب الوفاة.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية نعت فيه السفير، وقالت "ينعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل مسعود، نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية بالرياض وكل فروعها في المملكة، وجميع ممثليات المملكة بالخارج، سفير المملكة في نيجيريا عدنان بوسطجي، الذي وافته المنية بعد عمر أفنى جُله في خدمة وطنه وقيادته".

والتحق الدبلوماسي السعودي الراحل بالعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين طهران ولندن وبرلين وعواصم أخرى.