بعد أول حالة وفاة.. هونج كونج تحث الأطباء على مكافحة "كورون" القاتل

القاهرة- وكالات:

ناشدت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، الثلاثاء، العاملين في مجال الطب بالمستشفيات العامة بالالتزام بدورهم في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد تسجيل أول حالة وفاة في المنطقة الإدارية المُتنازع عليها، وفق ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقالت كاري لام فى جلسة إعلامية قبل اجتماع المجلس التنفيذي للمنطقة صباح الثلاثاء، إن عواقب الإضراب الذي نظمه بعض العاملين في مجال الطب بمستشفيات عامة في هونج كونج أمس الاثنين كانت "خطيرة للغاية".

وأضافت لام: "خدمات مهمة وعمليات حرجة تأثرت، لقد تأثرت وحدات العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة وأجنحة العزل أو المرضى الذين ينتظرون علاجا معينا للسرطان".

واستطردت: "لهذا، أناشد جميع من يشارك في هذا الاضراب: دعونا نضع مصالح المرضى ونظام الصحة العامة ككل فوق كل شئ".

كما أعربت عن شكرها لأغلبية العاملين بالمستشفيات العامة الذين يعملون لمكافحة الوباء تحت ضغط متزايد وتعهدت بأن تعطي الحكومة الأولوية القصوى لتقديم الموارد الكافية التي تحتاجها الفرق الطبية.

وسجّلت هونج كونج 17 إصابة بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وحالة وفاة واحدة، الثلاثاء، اعتبرت الثانية خارج بر الصين الرئيسي بعد الفلبين.

وقتل الفيروس حتى الآن أكثر من 400 في الصين وأصاب أكثر من 20 ألفًا على مستوى العالم، وفق الأرقام الرسمية المُعلنة.