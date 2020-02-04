وزيرا خارجية مصر وروسيا يؤكدان مواصلة دعم تحقيق السلام العادل للقضية الفلسطينية

القاهرة- (د ب أ):

أكد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء على مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من نظيره الروسي اليوم في إطار التشاور المستمر بين مصر وروسيا حول مُجمل تطورات الأوضاع في المنطقة حسبما أفاد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ.

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم، إن الوزيريّن تباحثا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمات في كل من سوريا وليبيا، وسُبل الدفع بحلول سياسية شاملة لتلك الأزمات.

وأضاف أن الاتصال تناول أيضاً آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأشار إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة العمل نحو تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.