بومبيو يشكر البرهان على "الزعامة في تطبيع العلاقات" مع إسرائيل

القاهرة- (وكالات):

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، عقب اجتماع عقده الأخير مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، أمس الاثنين، قال إن:"بومبيو شكر في المكالمة البرهان على زعامته في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أوغندا بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني".

وحسب البيان فإن بومبيو والبرهان أعربا في المكالمة عن تطلعهما المشترك إلى تحسين مشاركة السودان الفعالة في المنطقة والمجتمع الدولي، وأكدا التزامهما بالمضي قدما نحو إقامة "علاقات ثنائية أكثر قوة وصحة".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، رئيس مجلس السيادة السوداني إلى زيارة واشنطن في وقت لاحق من العام الجاري.

ووصف بومبيو على حسابه في "تويتر" اتصاله مع البرهان بأنه كان "بناء".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال على حسابه في "تويتر" إن اجتماعه المفاجئ مع البرهان توج بالاتفاق على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، غير أن حكومة السودان شددت على أن اللقاء عقد دون سابق التشاور والتنسيق معها.