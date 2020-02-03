الأمم المتحدة قلقة إزاء الاشتباكات بين الجيشين التركي والسوري

نيويورك - (د ب أ):

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية والقوات التركية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا ودعا إلى خفض التصعيد.

وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش للصحفيين "التصعيد يؤكد مجددا التهديد الذي يشكله الصراع في سورية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وتابع دوجاريك "لا نزال نشعر بقلق عميق جراء استمرار التقارير الخاصة بالخسائر بين المدنيين وعمليات النزوح واسعة النطاق للمدنيين بسبب هجوم قوات الحكومة السورية في منطقة خفض التصعيد".

وأضاف أن الأمم المتحدة "توجه رسائل إلى كل الأطراف المعنية بشكل عام وخاص بضرورة خفض التصعيد".