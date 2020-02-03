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وزير الخارجية الفلسطيني: "صفقة القرن" تدمر أسس مفاوضات السلام

09:57 ص الإثنين 03 فبراير 2020
وزير الخارجية الفلسطيني: "صفقة القرن" تدمر أسس مفاوضات السلام

رياض المالكي

القاهرة- (وكالات):

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة بـ"صفقة القرن" تدمر الأسس التي قامت عليها مفاوضات السلام.

وأكد المالكي، في كلمة ألقاها الإثنين أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، أن صفقة القرن مُنحازة بشكل كامل للجانب الإسرائيلي، موضحًا أنها تمت بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية ولم يكن الفلسطينيون جزءا منها، علاوة على أنها تشرّع إجراءات الضم الإسرائيلية، وتلغي القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتمنع دولة فلسطين من كل عناصر السيادة تحت حجة الأمن.

وتابع: ": الخطة الأمريكية لا تشير للاحتلال على الإطلاق بل تروّج له"، لافتًا إلى أنها تقر الاستيطان والتوسع الاستعماري لإسرائيل، وتقسم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا.

وأعرب المالكي عن تقدير السلطة الفلسطينية لكل من أعرب عن دعمه ضد محاولات فرض حلول غير عادلة على الفلسطنيين.

عقد وزراء خارجية "منظمة التعاون الإسلامي"، اليوم الاثنين، في جدة اجتماعاً لبحث موقف المنظمة من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بــ"صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين على اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، الذين رفضوا الخطة، مشددين على تمسكهم بحقوق الشعب الفلسطيني، في حين ثمّن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات هذا الموقف، معتبراً أن "الإجماع العربي على موقف القيادة الفلسطينية انتصار عظيم".

رياض المالكي الخارجية الفلسطينية صفقة القرن مفاوضات السلام ترامب

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