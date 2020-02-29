الجزائر تكشف حقيقة وصول فيروس كورونا لأراضيها

الجزائر - (د ب أ)

قالت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم السبت، إنها لم تسجل أية حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).

وأكدت الوزارة، في بيان لها، بأنه لم تكن هناك إلا حالة واحدة مؤكدة لهذا المرض، والمتعلقة بمواطن إيطالي تم ترحيله إلى بلده مساء أمس الجمعة، على متن طائرة خاصة مع مساعدة طبية.

كما نوهت الوزارة إلى أنه يجري " تعزيز ترتيبات المراقبة واليقظة التي تم وضعها لمواجهة الفيروس بانتظام للتصدي لتطور الوضع".