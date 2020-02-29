الأناضول: أردوغان وترامب يبحثان إرسال منظومة باتريوت إلى تركيا

وكالات:

أفادت وكالة الأناضول التركية، أن الرئيسان التركي والأمريكي، رجب طيب أردوغان، ودونالد ترامب، بحثا هاتفيًا إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى تركيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 26 عنصرًا من قوات الجيش السوري بغارات لطائرات تركية مسيّرة، في شمال غرب سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وتفاقمت الأوضاع في إدلب في الآونة الأخيرة، بين الجيش السوري وحليفه روسيا، والمعارضة المسلحة بدعم تركي، حيث فقدت أنقرة العديد من جنودها في القصف السوري، وهو ما ردت عليه أنقرة بالوعيد.

وناقش الرئيسان الروسي والإيراني، فلاديمير بوتين، وحسن روحاني، في اتصال هاتفي، الوضع في إدلب السورية، وأكدا على أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه خلال محادثات أستانا.

وأكد الكرملين، في بيان اليوم السبت، نقلته وكالة سبوتنيك "بوتين ناقش الوضع في إدلب مع وروحاني، واتفقا على الالتزام الكامل لما تم التوصل إليه خلال محادثات أستانا".

وقال مندوب سوريا في مجلس الأمن، بشار الجعفري، أمس، إن النظام التركي حول نقاط المراقبة داخل الأراضي السورية إلى غرف عمليات لدعم التنظيمات الإرهابية.

وأضاف، في كلمة بمجلس الأمن حول التطورات في إدلب، "نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنصل من الوفاء بتعهداته".

فيما، دعا مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إلى احترام الاتفاقات الدولية لمنع تكرار حوادث مثل ما حدث في ريف إدلب، أمس.

وأضاف المندوب الروسي، في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن إدلب السبت، أن الرئيسين فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، اتفقا على اللقاء والاتصالات مستمرة، لافتًا إلى أن منصة أستانا لا زالت تعمل.

بينما أكد مندوب الولايات المتحدة لمجلس الأمن، كيلي كرافت، إن الهجوم السوري في محافظة إدلب، الخميس، يجب أن يكون المسمار الأخير في نعش عملية أستانا.

واتهمت في جلسة بمجلس الأمن اليوم حول إدلب، روسيا وسوريا بمخالفة اتفاق أستانا، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشمال السوري.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين في قصف للجيش السوري على محافظة إدلب السورية، لافتة إلى أن القوات التركية بادرت بالرد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيسين الأمريكي والتركي، دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان، اتفقا على ضرورة "وقف سوريا وروسيا هجومهما في إدلب"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 11 من قوات الجيش السوري، في قصف لمسيرة تركية على طريق دمشق- حلب.

أكدت سوريا، اليوم الجمعة، أن حملة التضليل التي يقوم بها النظام التركي والدول الغربية ضدها خلال الأيام القليلة الماضية أثبتت الدعم الكبير الذي قدمته طيلة السنوات الماضية وتقوم بتقديمه الآن تلك الدول للمجموعات الإرهابية المسلحة والاستثمار الكبير الذي راهنت عليه لتنفيذ مخططاتها المعادية لتطلعات الشعب السوري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن مبالغة الإعلام التركي والغربي بالخسائر التي يتكبدها الجيش السوري في المعارك الدائرة على محور مدينة سراقب وتبجحهم بها في محاولة لرفع معنويات الإرهابيين المنهارة تمثل اعترافًا رسميًا بتورط قوات رجب طيب أردوغان بالقتال جنبًا إلى جنب مع المجموعات الإرهابية التكفيرية وتؤكد عدم التزام تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي.