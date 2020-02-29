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أبو الغيط: من المحتمل تأجيل عقد القمة العربية في الجزائر بسبب كورونا

06:24 م السبت 29 فبراير 2020
أبو الغيط: من المحتمل تأجيل عقد القمة العربية في الجزائر بسبب كورونا

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

وكالات:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك حالة طوارئ عالمية متعلقة بفيروس كورونا الجديد، ما قد يؤدي إلى تأجيل عقد القمة العربية في الجزائر، المقررة في نهاية مارس المقبل، إلى منتصف العام الجاري.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، بالجزائر، اليوم السبت "هناك وضع عالمي قد يتطلب تأجيل القمة العربية ، وعدم عقدها نهاية مارس".

وأضاف "الوضع العالمي المتعلق بفيروس كورونا الجديد، قد يجعلنا نأجل القمة العربية إلى غاية منتصف العام الحالي".

وأردف "القمة العربية ستعقد بالتأكيد في الجزائر، وللجزائر حق تحديد الموعد بالتشاور مع الدول العربية".

أحمد أبو الغيط فيروس كورونا الجزائر جامعة الدول العربية

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