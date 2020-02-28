ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في دولة الاحتلال إلى ٦

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 6 حالات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، إن تفشي فيروس كورونا قد وصل إلى "مرحلة حاسمة" وهناك "احتمالات أن يتحول إلى وباء شامل"، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتأتي تصريحات تيدروس، في الوقت الذي تكافح فيه دول العالم للحد من انتشار الفيروس. ورُصدت حالات إبلاغ عن مزيد من الإصابات بالفيروس خارج الصين، لليوم الثاني.

واحتلت إيران وإيطاليا مركزين رئيسيين من حيث نقل العدوى إلى مناطق أخرى، عن طريق أشخاص كانوا في زيارة للدولتين.

كما أُصيب عدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين، آخرهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة. وقال تيدروس: "هذا هو ما يحدث في بقية العالم، وهو شاغلنا الأكبر حاليًا".

وسجل عدد الإصابة على مستوى العالم ما يزيد على 80 ألف حالة في نحو 50 دولة، وتوفي نحو 2800 شخص، معظمهم في مقاطعة هوبى الصينية.

وفي ذات الوقت سجلت أسواق الأسهم في أنحاء العالم تراجعًا بشكل حاد وسط مخاوف من أن تؤدي القيود المتزايدة على السفر إلى الحد من النشاط التجاري.