مسؤول أفغاني: وزير الدفاع الأمريكي وأمين عام الناتو يزوران كابول غدا

كابول - أ ش أ

أكد مسؤول في الحكومة الأفغانية أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج سيزوران العاصمة الأفغانية كابول غدا السبت، في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة من توقيع اتفاق سلام مع حركة طالبان تم التفاوض عليه بين الجانبين لقرابة 18 شهرا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي - في تصريح نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الجمعة - أن إسبر وستولتنبرج سيعلنان إعلانا مشتركا مع الرئيس الأفغاني أشرف غني.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة غدا ، وذلك عقب الاتفاق على خفض أعمال العنف في أفغانستان لفترة زمنية بدأت في 22 فبراير الجاري وتنتهي مساء اليوم الجمعة.