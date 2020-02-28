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هيونداي تعلق العمل بأحد مصانعها بعد إصابة عامل بـ«كورونا»

09:12 ص الجمعة 28 فبراير 2020
هيونداي تعلق العمل بأحد مصانعها بعد إصابة عامل بـ«كورونا»

إحدي مصانع السيارات

(د ب أ):

أوقف مصنع تابع لشركة هيونداي موتور في كوريا الجنوبية عملياته بعد التأكد من إصابة عامل بفيروس كورونا القاتل، فيما يعتبر أحدث ضربة يتسبب بها تفشي المرض لصناع السيارات.

وتوقفت الشركة عن الإنتاج في مصنع لتجميع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بما في ذلك طرازات "جيه في 80" و"باليسايد" اليوم الجمعة.

وقالت شركة هيونداي في بيان إنها تقوم بتطهير المنشأة في أولسان في جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.

وقالت الشركة إنها "قامت أيضًا بوضع الزملاء الذين كانوا على اتصال وثيق بالمصاب في الحجر الصحي الذاتي واتخذت خطوات لفحصهم بحثًا عن إصابة مؤكده محتملة".

وقالت شركة صناعة السيارات. "تعد صحة وسلامة موظفينا ذات أهمية قصوى لشركة هيونداي موتور، وسوف نتخذ جميع التدابير الممكنة وفقًا لذلك".

وكانت هيونداي، قد أوقفت الإنتاج في جميع مصانعها مؤقتًا في وقت سابق من هذا الشهر لأن الفيروس تسبب في نقص المكونات صينية الصنع.​

شركة هيونداي كوريا الجنوبية فيروس كورونا

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