الإمارات تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، رُصدت من خلال نظام الابلاغ المبكر المستمر، تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة تتضمن 4 إيرانيين ومصابًا صينيًا وبحرينيًا، جميعهم قدموا من الجمهورية الإيرانية الإسلامية قبل قرار وقف الرحلات والذي أعلن عنه مؤخراً؛ وبذلك يكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوصت وزارة الصحة، أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات مؤكدة أنها وبالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، شفاء حالتين جديدتين، كانتا مصابتين بفيروس كورونا المستحدث.