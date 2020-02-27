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إيطاليا: ارتفاع أعداد وفيات كورونا إلى 14

02:37 م الخميس 27 فبراير 2020
إيطاليا: ارتفاع أعداد وفيات كورونا إلى 14

ارتفاع أعداد وفيات كورونا بإيطاليا

روما- (د ب ا):

أعلن انجيلو بوريلي رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا، الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد إلى 528 حالة، من بينهم 40 شخصا تعافوا من الفيروس.

وقال بوريلي إن إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا سجل 37 حالة شفاء، بالإضافة إلى ثلاثة حالات شفيت في روما في وقت سابق.

وأوضح بوريلي في مؤتمر صحفي بمقر الوكالة في روما أن عدد الوفيات ارتفع إلى 14 حالة، ولكنه أضاف أن العدد مازال قيد التحقق.

وأشار بوريلي إلى أن من بين 528 حالة مصابة مؤكدة بالفيروس، تخضع نحو 282 حالة لمزيد من التدقيق من جانب المعهد الوطني للصحة.

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