الجزائر تسجل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت الجزائر، ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في البلاد، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية، في نبأ لها مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت وسائل إعلام محلية جزائرية، النبأ، مضيفةً أن المصاب مواطن جزائري في الـ33 من عمره، فضلاً عن السائح الإيطالي، الذي أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، إصابته بالفيروس، ليكون أول حالة مصابة بالفيروس في الجزائر.

وأعلن وزير الصحة الجزائري عبر التلفزيون الرسمي، أمس الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر برعية إيطالي دخل الجزائر، مشيرا إلى أن الرعية المصاب تم عزله، وأنه لا توجد إصابات أخرى، لكن الوزير دعا إلى اتخاذ الحيطة والحذر.

فيما أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أوامر للحكومة والسلطات الصحية بعد الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بـفيروس كورونا في الجزائر بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، كما دعا الجزائريين للانخراط في حملة توعية كبرى من خلال وسائط التواصل الاجتماعي.