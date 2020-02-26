الدوحة تتجاهلنا.. تداول فيديو لمواطن يروي معاناة القطريين العالقين في إيران مع انتشار كورونا

كتب - محمد صفوت

روى المواطن القطري، عبدالله عبدالعزيز آل إسحاق، معاناته هو وعددًا من المواطنين القطريين، العالقين في إيران، وسط انتشار فيروس كورونا المسجد "كوفيد 19" في البلاد، وعدم تعاون السلطات القطرية معهم، لإجلائهم من إيران التي انتشر بها الفيروس.

ونشر المواطن القطري، مقطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد خلاله، أنه يتواجد منذ مساء الثلاثاء، هو وعددًا من القطريين، في فندق شيراز، وفقًا لطلب المسؤولين القطريين في إيران، منهم، حتى يتم إجلائهم.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد إلى 139 شخصا، توفي منهم 19.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور، القول اليوم: "من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة، توفي أربعة منهم".

وتابع، أن الخطوط الجوية القطرية، ألغت جميع رحلاتها إلى إيران مع انتشار الفيروس، مضيفًا أنهم توصلوا مع القصنلية والسفارة القطرية في طهران، الذين أكدوا أنه تم إلغاء جميع خطوط الرحلات الجوية لكل الشركات القطرية، لافتًا إلى أن مسؤولي السفارة القطرية، قالوا لهم إنهم بانتظار التعليمات التي تصدر من السلطات القطرية، بشأن العالقين في إيران.

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الوجه القبيح لـ #قطر :



فيديو لمواطن قطري عالق في #إيران يحكي عن معاناته وكيف تم تجاهل القطريين العالقين ونقل إيرانيين بدلا منهم#قطريون_في_ايران pic.twitter.com/GKPE09Ty6M — ‏﮼محمد،علي،البيضاني (@Al_bidani_MOH) February 26, 2020

وأجلت عددًا من الدول الخليجية، مواطنيهم من إيران، خلال الأيام الماضية، ما تسبب في انتشار الفيروس في عددًا من البلدان العربية، منهم الكويت التي سجلت 26 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وفقًا لبيان وزارة الصحة الكويتية الصادر اليوم، بدورها أعلنت وزارة الصحة البحرينية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19"، ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 26 حالة.



ورغم تعهدات المسؤولين القطريين إليهم، بأنهم بانتظار التعليمات لإجلائهم من إيران، بعد وقف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى إيران، إلا أنهم فوجئوا بوجود طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية، تنقل عددًا من الإيرانين، إلى وجهة غير معلومة لهم.

وتابع يقول، إنه تواصل مع جميع المواطنين القطريين في مدينة شيراز الإيرانية، البالغ عددهم 33 مواطنًا قطريًا.

وناشد الأمير تميم بن حمد، أمير قطر، والمؤولين القطريين في الدوحة، لإخراجهم من إيران في ظل الإحصائيات التي تنشر عن قتلى ومصابي الفيروس في البلاد.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، مساء أمس الثلاثاء، إجراء بعض التعديلات المؤقتة على رحلاتها نحو كوريا الجنوبية وإيران ابتداء من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وأوضحت أن ذلك ناتج عن فرض قيود على دخول بعض الدول.

وقالت الشركة في بيان إنها ستجري مراجعة مستمرة لعملياتها بشكل دوري بهدف إعادة تسيير الرحلات بشكل طبيعي فور رفع هذه القيود.