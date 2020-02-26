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انفجار عبوة ناسفة في وحدة استطلاع ألمانية-أيرلندية بمالي

11:15 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
انفجار عبوة ناسفة في وحدة استطلاع ألمانية-أيرلندية بمالي

انفجار ارشيفية

برلين- (د ب أ):

انفجرت عبوة ناسفة على أحد الطرق في مركبة بقافلة تابعة لمهمة "مينوسما" الأممية في مالي.

وأعلن الجيش الألماني اليوم الأربعاء في برلين أن ثلاثة جنود أيرلنديين أصيبوا في الانفجار خلال مرور القافلة التي يقودها الجيش الألماني على بعد 80 كيلومترا شمال شرقي مدينة جاو.

وكانت القافلة الاستطلاعية الألمانية-الأيرلندية تضم 11 مركبة.

تجدر الإشارة إلى أن مهمة "مينوسما" الأممية تهدف إلى استقرار الأوضاع في مالي.

انفجار عبوة ناسفة وحدة استطلاع ألمانية مالي الجيش الألماني

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